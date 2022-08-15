Медцентр для пациентов с пневмонией построят под Красноярском

В Минусинске Красноярского края появится модульный медицинский центр. Он будет работать на базе межрайонной больницы. Планируется, что медицинское учреждение будет оказывать помощь пациентам с пневмонией.

Центр будет рассчитан на 30 мест, но при необходимости количество коек можно будет увеличить до 60, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В данный момент идет подготовка строительной площадки, демонтируется старая постройка. В краевом минздраве отметили, что учреждение строят на средства компании РУСАЛ. Планируется завершить проект к осени 2023 года.

Агентство отмечает, что при поддержке компании Олега Дерипаски в Красноярском крае строят уже третий госпиталь. Такие же центры открылись за два года в Ачинске и Богучанах.

Ранее сообщалось, что в Красноярске в этом году начнутся работы по строительству метрополитена. Планируется завершить их в 2026-м.