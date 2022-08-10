Строительство метро в Красноярске начнется в этом году

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начнутся в 2022 году и завершатся в 2026-м. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.

«Сегодня в правительстве края состоялось подписание контрактов на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ по созданию в Красноярске линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта. Начало работ запланировано уже в текущем году, ввод объекта — в 2026 году», — сказано в сообщении.

Выполнением работ займется группа компаний «Моспроект-3». Проект включает в себя строительство 11 км путей с шестью станциями метро, четыре из которых будут подземными и две наземными.

«Проект очень интересный, одна из важных задач — интегрировать подземную систему рельсового транспорта в городскую наземную сеть. Поэтому мы предложим краю одни из самых современных технологических решений, которыми мы владеем», — заявила генеральный директор «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Метрополитен в Красноярске станет восьмой системой метро в России после Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары и Казани.

30 ноября 2021 года вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что Красноярский край получит инфраструктурный кредит для строительства метрополитена. Он также сообщил, что строительство метро запланировано в Челябинске и Нижнем Новгороде.