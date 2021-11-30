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Красноярский край получит инфраструктурный кредит на создание метро

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Красноярский край получит инфраструктурный кредит для строительства метрополитена. Как отметил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, заявки на кредит поступили более чем от 80 регионов, нуждающихся в новых дорогах и других объектах.

«Обязательным условием предоставления этого кредита является то, что на предоставленный 1 рубль должно быть привлечено не менее 1 рубля из внебюджетных источников. И также налоговая база, созданная от вложений в инфраструктуру благодаря кредитам, должна в течение 15 лет окупиться и вернуться через налоги», — цитирует Хуснуллина ИА KrasnoyarskMedia.

По словам вице-премьера, помимо Красноярска, строительство метро запланировано в Челябинске и Нижнем Новгороде.

В августе 2021 года губернатор Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение о создании оперативного штаба по строительству первой ветки метро в Красноярске. Согласно базовому проекту, в метро будут подземные и надземные части. Вместо изначальных 60 м глубина залегания станций составит 25 м. Кроме того, предполагается использование укороченных составов до пяти вагонов.

Как в июле рассказал Усс, завершить строительство метрополитена в Красноярске планируют к 2025 году. По прогнозам властей региона, стоимость строительства первой очереди метрополитена составит 114 млрд рублей. На первом пусковом участке подземки планируется сооружение шести станций: «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Проспект Мира», «Высотная» и «Стрелка».

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