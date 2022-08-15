Четыре ребенка пострадали в ДТП с опрокинувшейся машиной под Рязанью
Четыре ребенка пострадали в ДТП с опрокинувшейся машиной под Рязанью
Женщина и четыре ребенка пострадали в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Рязанской области. Об этом сообщает 62INFO.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Авария произошли на дороге Кораблино — Аманово — Моловка — Строилово на территории Кораблинского района. По предварительным данным, водитель автомобиля Subaru Outback не выбрала безопасную скорость движения и допустила съезд в кювет. Автомобиль опрокинулся на кукурузном поле.
23-летняя автомобилистка и дети в возрасте пяти, восьми, десяти и 16 лет получили различные травмы. Потерпевшим оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.
В Брянской области женщина за рулем Hyundai Solaris допустила выезд на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Автомобилистка и ее 17-летняя пассажирка погибли на месте, 67-летняя пассажирка скончалась в больнице. По предварительным данным, причиной выезда на встречную полосу стало лопнувшее заднее колесо иномарки.