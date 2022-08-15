Реклама
Прямой эфир
Мир
ВКС России в ходе спецоперации уничтожили свыше 100 иностранных наемников
Мир
В Литве предложили предприятиям перейти на гибкий график в связи дефицитом газа
Мир
ВС России уничтожили склады вооружения ВСУ в Николаевской и Харьковской областях
Мир
Путин направил соболезнования президенту Египта после пожара в церкви
Мир
Пожар в ТЦ «Сурмалу» в Ереване потушили
Мир
Литовский Шяуляй Банк прекратил операции с Россией в рублях
Общество
Защита американской баскетболистки Грайнер обжаловала приговор
Мир
На Украине арестовали более 40 российских ж/д вагонов на $683 тыс.
Экономика
Bloomberg оценило риск рецессии в еврозоне самым высоким с ноября 2020 года
Мир
В СФ назвали условие возврата арестованного Украиной российского имущества
Мир
Глава МЧС Армении исключил теракт в ТЦ «Сурмалу» в Ереване
Политика
Китаист рассказал о риске противостояния США и КНР

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Брянской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три человека получили смертельные травмы в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Брянской области. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление МВД.

Авария произошла 14 августа на автодороге Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь на территории Клинцовского района. По данным правоохранительных органов, 45-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris допустила выезд на встречную полосу, в результате чего машина столкнулась с грузовиком Mercedes. Автомобилистка и ее 17-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. 67-летняя пассажирка была доставлена в больницу, но врачам не удалось спасти ее жизнь.

Госпитализированы 70-летний пассажир иномарки с черепно-мозговой травмой, а также 26-летний водитель грузовика, у которого диагностировали сотрясение мозга.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии. Предполагается, что легковушка могла выехать на встречную полосу из-за лопнувшего заднего колеса.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022