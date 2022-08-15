Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Брянской области

Три человека получили смертельные травмы в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Брянской области. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление МВД.

Авария произошла 14 августа на автодороге Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь на территории Клинцовского района. По данным правоохранительных органов, 45-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris допустила выезд на встречную полосу, в результате чего машина столкнулась с грузовиком Mercedes. Автомобилистка и ее 17-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. 67-летняя пассажирка была доставлена в больницу, но врачам не удалось спасти ее жизнь.

Госпитализированы 70-летний пассажир иномарки с черепно-мозговой травмой, а также 26-летний водитель грузовика, у которого диагностировали сотрясение мозга.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии. Предполагается, что легковушка могла выехать на встречную полосу из-за лопнувшего заднего колеса.