МИД РФ выразил озабоченность атаками террористов в Мали

В Москве серьезную озабоченность вызывают продолжающиеся атаки террористов против властей, военных, полиции, мирных жителей в Мали, сообщили в МИД РФ 15 августа.

«Продолжим оказывать законным властям Мали многоплановую помощь в борьбе против террористов всех мастей, уже в течение долгого времени препятствующих нормальной жизни в этой африканской стране, с которой Россию связывают традиционно дружественные отношения», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в начале августа в районе трех границ между Мали, Нигером, Буркина-Фасо погибли 42 малийских военнослужащих, 22 человека были ранены. Также было уничтожено 37 террористов.

В министерстве отметили, что после вывода французских военнослужащих с территории Мали, участвовавших в операции «Бархан», и европейцев из операции «Такуба», там наблюдается скачок террористической активности.

Лидер Мали Ассими Гойта в разговоре с президентом России Владимиром Путиным 10 августа рассказал об усилиях руководства страны, направленных на борьбу с террористическими группировками. Также он выразил Путину признательность за оказываемую российской стороной разноплановую поддержку.

По данным за июнь, военные нейтрализовали более 60 джихадистов в Мали. В результате атак террористов погибло более 130 человек.