Президент Мали рассказал Путину о ситуации в стране

Лидер Мали Ассими Гойта в разговоре с президентом России Владимиром Путиным дал развернутую характеристику происходящих в стране процессов. Об этом сообщили 10 августа в пресс-службе Кремля.

«Ассими Гойта дал развернутую характеристику происходящих в Мали процессов, а также информировал об усилиях руководства страны, направленных на стабилизацию обстановки и бескомпромиссную борьбу с террористическими группировками», — говорится в сообщении.

Лидер Мали также выразил Путину признательность за оказываемую российской стороной разноплановую поддержку.

В Мали продолжается активная борьба с террористическими группировками.

Так, по данным за июнь военные нейтрализовали более 60 джихадистов в Мали, где в результате атак террористов погибли более 130 человек.

2 мая правительство Мали заявило о разрыве двустороннего соглашения с Францией в оборонной сфере за нарушение национального суверенитета страны со стороны Парижа.

Военнослужащие Французской Республики находились в Мали по соглашению с властями страны в рамках операции «Бархан». Официальной целью пребывания французского военного контингента в стране была помощь местным вооруженным силам в борьбе с исламистскими формированиями, в частности, с Салафитской группой проповеди и борьбы (GSPC), связанной с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в РФ).