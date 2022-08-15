Дело возбудили из-за дорожных работ в селе Приамурья

В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту халатности при ремонте дороги в Благовещенском районе. Следствие полагает, что было неэффективно израсходовано более 98 млн рублей средств из бюджета.

Следствие установило, что в период с 2018 по 2021 год должностные лица районной администрации заключали муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту дорог в селе Чигири с различными подрядчиками. Однако, как полагает следствие, орган местного самоуправления работы по оценке технического состояния дороги организовал ненадлежащим образом. Это повлекло неверное определение работ в контрактах.

В результате допущенной халатности администрация неэффективно израсходовала бюджетные средства и существенно нарушила права и законные интересы жителей в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Сейчас проводится комплекс действий и мероприятий по установлению лиц, которые должны быть привлечены к уголовной ответственности. Выясняются обстоятельства совершения преступления, пишет ИА PriamurMedia.