Взрыв прогремел на оборонном предприятии в Сербии

На оборонном предприятии «Крушик» на западе Центральной Сербии произошел взрыв в одном из цехов, ранены две сотрудницы. Об этом 15 августа сообщило местное издание Kurir.

По его данным, тяжелые ранения получила 40-летняя сотрудница, у которой в руке взорвался капсюль (устройство для воспламенения порохового заряда в огнестрельном оружии) К34, она доставлена в больницу Валево.

Вторая сотрудница находилась рядом в цехе капсюлей и получила менее серьезные травмы.

Фабрика расположена в городе Валево в 100 км на юго-запад от Белграда и является одним из крупнейших оборонных предприятий страны.

Ранее, в 2021 году, два человека погибли и 15 пострадали при взрыве на фабрике под Белградом. ЧП произошло на складе противоградных ракет, на котором хранилось 15 тонн топлива и 500 готовых изделий.