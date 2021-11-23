При взрыве на фабрике под Белградом пострадали 15 человек
При взрыве на фабрике по производству ракет для борьбы с градовыми облаками под Белградом пострадали 15 человек, двое погибли. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает издание Večernje novosti.
Предположительно, взрыв произошел около 14:00 (16:00 мск) на фабрике противоградовых ракет EDePro в поселке Лештане. На место происшествия отправлены пожарные машины и спасатели.
Отмечается, что на парковке перед фабрикой горят автомобили.
28 сентября взрыв произошел в жилом многоквартирном доме в шведском Гетеборге. В результате инцидента были госпитализированы более 20 человек.
Ранее, 2 сентября, в жилом доме в районе Рорбах в федеральной земле Бавария на юго-востоке Германии произошел взрыв. Отмечалось, что как минимум два человека пострадали и двое числились пропавшими без вести.