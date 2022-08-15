Названа предварительная версия отравления двух человек в Москве

Основной причиной отравления жильцов пятиэтажного дома в Москве, по предварительным данным, является скопление метана в канализации.

По информации «Известий», после отравления состояние 27-летней и 48-летней женщин стабилизировалось, пострадавшие находятся в сознании.

«Метан может скапливаться в трубах. Обычно его выходу за пределы канализационной системы препятствуют так называемые гидрозатворы», — рассказал источник «Известий» в понедельник, 15 августа.

На данный момент специалисты устанавливают источник утечки и причины случившегося.

Об отравлении жителей одного из столичных домов на улице 40 лет Октября в районе Люблино стало известно накануне. Две женщины — мать и дочь — были госпитализированы, мужчина от госпитализации отказался. Как отмечает телеканал «360», территорию дома оцепили и объявили эвакуацию.

Позднее Комплекс городского хозяйства Москвы сообщил в Telegram, что сетевой газ не является причиной инцидента. На место были направлены специалисты.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего, сообщает агентство городских новостей «Москва».