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Медики не пострадали от неизвестного отравляющего вещества в Люблино

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»
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Медики эвакуировали из дома на проспекте 40 лет Октября в московском районе Люблино троих жильцов. Две женщины — мать и дочь — были госпитализированы, мужчина от госпитализации отказался. Пострадавших среди медработников нет, сообщили 14 августа в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«Жители дома эвакуированы, трое жильцов — все члены одной семьи — обратились за медицинской помощью. Две женщины госпитализированы с признаками отравления, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в ведомстве «РИА Новости».

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В 22:00 департамент транспорта Москвы сообщил о помощи в эвакуации жильцам дома на проспекте 40 лет Октября.

«Для временного размещения эвакуированных людей направлено два автобуса «Мосгортранса». На месте работают оперативные службы города», — говорилось в посте.

Позднее Комплекс городского хозяйства Москвы сообщил в Telegram, что сетевой газ не является причиной инцидента в доме на проспекте 40 лет Октября. На месте происшествия работали городские службы.

Специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора в ЮВАО и филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве» выехали на место для оценки ситуации и решения вопроса о проведении лабораторно-инструментальных исследований.

«Для исключения причинения вреда здоровью жители дома выведены на улицу до выяснения обстоятельств. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве», — цитирует ведомство ТАСС.

По некоторым данным, причиной могла стать утечка синильной кислоты. Ее источник не обнаружен. Специалисты продолжают исследование территории дома.

Ранее, 14 августа, источник «Известий» сообщил, что троим жителям одного дома на юго-востоке Москвы стало плохо, после чего они вызвали скорую помощь. Прибывшие на место вызова врачи также почувствовали недомогание, указал собеседник.

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