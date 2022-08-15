Дерипаска подал иск к Тинькову и Meta

Предприниматель Олег Дерипаска подал гражданский иск к бизнесмену Олегу Тинькову и компании Meta (признана в РФ экстремистской). Об этом 15 августа сообщила ТАСС объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«В производстве суда находится исковое заявления Олега Дерипаски к компании Meta Platforms Inc. и Олегу Тинькову о защите чести, достоинства и деловой репутации», — заявили в пресс-службе.

Иск поступил в суд 30 мая. Он будет рассмотрен Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края. Первое заседание назначено на 16 августа.