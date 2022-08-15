Умер бард Валерий Мищук

В Москве на 72-м году жизни скончался исполнитель авторской песни Валерий Мищук. Об этом 14 августа сообщила его жена Елена Карезина.

«Мой муж, Валерий Леонидович Мищук, умер только что в московской больнице. Да, мы очень старались. Нет, сделать ничего было нельзя. Очень агрессивная карцинома», — написала она в Facebook (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Мищук известен по выступлениям вместе со своим младшим братом Вадимом. Вдвоем они являлись участниками бардовского проекта «Песни нашего века».