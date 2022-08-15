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Экс-морпех США Дуган поделился сомнениями сражающихся за Украину американцев

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Среди американских солдат морской пехоты, воюющих на стороне вооруженных формирований Украины, отмечаются пророссийские настроения. Так, некоторые из них считают политику США по украинской ситуации преступной. Об этом заявил журналист и бывший морпех, уехавший в Донецкую Народную Республику, Джон Марк Дуган 15 августа.

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«Много парней в морской пехоте, кто на самом деле настроены пророссийски, они не верят этим западным СМИ. И даже сейчас я постоянно на связи с морпехами, которые говорят, что они пророссийские, а то, что делает США, в основном, преступно», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что некоторые солдаты, которые вернулись домой, связываются с ним и больше поддерживают российскую сторону.

«Корпус морской пехоты [США] воюет на стороне Украины. Я слышал об одном парне, которого уже взяли в плен. Он ошибся. И, живя здесь, я думаю, что многие из морской пехоты, кто вернулся домой, понимают нас. Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса, которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи. Я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи. Это не все понимают», — рассказал Дуган.

8 августа бывшие военнослужащие Вооруженных сил США, которые добровольно приехали на Украину в качестве наемников, рассказали о мародерстве и тотальной коррупции в украинской армии. Так, один из солдат рассказал о том, как националисты забрали у его погибших сослуживцев сотовые телефоны, документы и деньги.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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