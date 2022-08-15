Экс-морпех США Дуган поделился сомнениями сражающихся за Украину американцев
Среди американских солдат морской пехоты, воюющих на стороне вооруженных формирований Украины, отмечаются пророссийские настроения. Так, некоторые из них считают политику США по украинской ситуации преступной. Об этом заявил журналист и бывший морпех, уехавший в Донецкую Народную Республику, Джон Марк Дуган 15 августа.
«Много парней в морской пехоте, кто на самом деле настроены пророссийски, они не верят этим западным СМИ. И даже сейчас я постоянно на связи с морпехами, которые говорят, что они пророссийские, а то, что делает США, в основном, преступно», — заявил он в беседе с «РИА Новости».
Он добавил, что некоторые солдаты, которые вернулись домой, связываются с ним и больше поддерживают российскую сторону.
«Корпус морской пехоты [США] воюет на стороне Украины. Я слышал об одном парне, которого уже взяли в плен. Он ошибся. И, живя здесь, я думаю, что многие из морской пехоты, кто вернулся домой, понимают нас. Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса, которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи. Я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи. Это не все понимают», — рассказал Дуган.
8 августа бывшие военнослужащие Вооруженных сил США, которые добровольно приехали на Украину в качестве наемников, рассказали о мародерстве и тотальной коррупции в украинской армии. Так, один из солдат рассказал о том, как националисты забрали у его погибших сослуживцев сотовые телефоны, документы и деньги.
Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.
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