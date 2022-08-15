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Авиакомпании попросили узаконить разбор самолетов на запчасти

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Фото: РИА Новости/Антон Подгайко
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Российские авиакомпании в июне обратились в Минтранс с просьбой узаконить процедуру снятия исправных запчастей с самолетов для перестановки их на другие машины. Об этом написал президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта» (АЭВТ) Владимир Тасун в письме замминистра транспорта Игорю Чалику (копия письма есть у «Известий»).

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Этот же вопрос поднимался в июле на конференции в Росавиации по теме эксплуатации самолетов в России, подтвердили источники «Известий».

Сегодня такую перестановку компонентов самолетов ограничивают федеральные авиационные правила (ФАП №285). Они не предусматривают возможности снятия исправного компонента и последующей установки его на другой самолет, пишет АЭВТ.

Узаконить и регламентировать снятие компонентов с воздушных судов предлагается через корректировку мартовского постановления правительства №353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» и его авиационной части.

При снятии детали на нее должен оформляться талон годности, проводиться анализ годности и состояния; компонент должен быть повторно оценен и протестирован после установки на другое судно, следует из предлагаемой поправки. Более того, АЭВТ предлагает разрешить переставлять комплектующие между самолетами разных авиакомпаний.

Минтранс, по данным близкого к ведомству источника и другого источника в Росавиации, уже разрабатывает соответствующие поправки в ФАП-285. Ожидается, что они могут быть утверждены в марте 2023 года, уточнили собеседники.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Разбор перед полетом: авиакомпании просят узаконить каннибализацию самолетов

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