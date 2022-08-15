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Эксперт оценил перспективы наступления после освобождения поселка Пески

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Фото: t.me/milchronicles
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Группировка союзных сил в поселке Пески Донецкой области угрожает украинским формированиям в Авдеевке, рассказал «Известиям» в понедельник, 15 августа, военный эксперт Алексей Леонков.

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По мнению военных экспертов, ее подавление — обязательное условие для успешного наступления

«Теперь главная задача — охватить Авдеевку с севера и с юга и перерезать ей шоссе, по которому идет снабжение. Пески — это вбитый в оборону украинских сил клин южнее Авдеевки. Отсюда можно развивать атаки по направлению к этому важному в стратегическом плане городу», — пояснил он.

С 2014 года Пески фигурировали практически во всех сводках, в которых говорилось об артиллерийских ударах по городам и селам Донецкой Народной Республики (ДНР), напомнил Леонков.

«Сам поселок был важным укрепрайоном в пригороде Донецка. В нем и его окрестностях располагались позиции артиллерии, которая вела огонь не только по Донецку, но и по Ясиноватой, Горловке и другим городам и населенным пунктам республики. Также он был плацдармом, откуда можно было начать наступление на Донецк. Украинские вооруженные формирования хорошо укрепили этот поселок, надеясь, что он окажется неприступным. Но наше командование грамотно поймало момент, когда из района Песок украинское командование отвело мощные артиллерийские силы на юг страны, где они планировали наступление. Без артподдержки они не смогли отразить атаку союзных сил», — добавил эксперт.

В прошедшие выходные дни союзные силы освободили на Украине два населенных пункта. Как заявили в Минобороны России 13 августа, в ходе наступления был полностью очищен от украинских вооруженных формирований поселок Пески ДНР.

Кроме того, в тот же день в районе города Артемовска были полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады ВФУ. А 14 августа Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Уды в Харьковской области.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в 5:00 в понедельник, 15 августа:

«Пункт и значение: как освобождали поселок Пески в ДНР»

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