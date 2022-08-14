Две девочки под Воронежем осквернили мемориал на Аллее героев

Полиция устанавливает личности двух девочек-подростков после публикации в соцсетях фото с жестом нацистского приветствия. Снимки были сделаны на постаменте у Вечного огня на Аллее героев в городе Калач Воронежской области.

«В ходе мониторинга выявлен факт публикации данных фотографий, проводится проверка, устанавливаются подростки, причастные к совершению противоправных действий», — сказали ТАСС в пресс-службе главного управления МВД по Воронежской области в воскресенье, 14 августа.

По информации нескольких СМИ региона, кадры были опубликованы в Сети в субботу, 13 августа.

Руководство регионального следственного управления Следственного комитета России приняло решение ходатайствовать о передаче материалов из УМВД для проведения дальнейшей проверки и оценки действий подростков.

«Кроме того, в рамках проверки также будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних», — сказано на сайте СК.

Подобный случай произошел в Воронеже в конце июля, когда подростки осквернили могилу ветерана. В Сети появилось видео, на котором один из них помочился на могилу, а потом танцевал, используя надгробия как антураж. Подросток на видео, говоря о себе в женском роде, заявил, что ему ничего не грозит и что он «ничего не боится». От могилы до могилы он перебирался, прыгая с ограды. Также злоумышленник проговорился, что находится в Воронежской области.