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В Воронеже подростки справили нужду и устроили танцы на могилах ветеранов

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Фото: соцсети
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В Воронеже подростки осквернили могилу ветерана. В Сети появилось видео, на котором один из них помочился на могилу, а потом танцевал, используя надгробия как антураж.

Подросток на видео, говоря о себе в женском роде, заявил, что ему ничего не грозит и что он «ничего не боится». От могилы до могилы он перебирался, прыгая с ограды. Также злоумышленник проговорился, что находится в Воронежской области.

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Кроме того, подростки целовались на камеру рядом с надгробием, отмечает «Газета.Ru».

Данная информация пока не подтверждена, однако региональный главк МВД уже начал проверку по факту опубликованных видеозаписей.

«По факту опубликованной видеозаписи полиция проводит проверку, по результатам которой дадим правовую оценку», — говорится в сообщении.

29 мая вандалы повредили более 50 захоронений на кладбище в селе Новая Усмань в Воронежской области. Неизвестные сломали памятники, повредили мемориальные плиты и оградки. Местные власти обратились в полицию и прокуратуру. В настоящее время правоохранители ищут злоумышленников.

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