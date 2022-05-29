Вандалы разгромили кладбище в Воронежской области

Вандалы повредили более 50 захоронений на кладбище в селе Новая Усмань в Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал муниципальных властей.

Отмечается, что неизвестные сломали памятники, повредили мемориальные плиты и оградки.

Местные власти обратились в полицию и прокуратуру. В настоящее время правоохранители ищут злоумышленников.

13 мая в Словакии вандалы осквернили памятник красноармейцам. Российское посольство призвало власти Словакии привести памятник красноармейцам в прежний вид, а также наказать виновных.