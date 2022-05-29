Реклама
Прямой эфир

Вандалы разгромили кладбище в Воронежской области

0
Фото: администрация Новоусманского муниципального района
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вандалы повредили более 50 захоронений на кладбище в селе Новая Усмань в Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал муниципальных властей.

Отмечается, что неизвестные сломали памятники, повредили мемориальные плиты и оградки.

Местные власти обратились в полицию и прокуратуру. В настоящее время правоохранители ищут злоумышленников.

13 мая в Словакии вандалы осквернили памятник красноармейцам. Российское посольство призвало власти Словакии привести памятник красноармейцам в прежний вид, а также наказать виновных.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022