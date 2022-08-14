Миранчук забил гол в первом матче за «Торино»

Российский полузащитник Алексей Миранчук забил гол в дебютной игре за итальянский футбольный клуб «Торино».

Матч между «Торино» и другим ФК из Италии, «Монца», на поле стадиона «Комунале Бриантео» завершился накануне со счетом 1:2 в пользу «Торино». Миранчук отличился на 43-й минуте встречи. Также гол забил Арнальдо Антонио Санабрия (66-я минута), пишет RT. У «Монца» отличился Дани Мота (90-я).

Футбольный клуб «Торино» 10 августа арендовал 26-летнего россиянина до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. Как сообщал «Спорт-Экспресс», сумма, прописанная в виде отступных за игрока, не уточняется, но предполагалось, что она может составить €12 млн.

До перехода в туринский клуб Миранчук с сентября 2020 года выступал за итальянскую «Аталанту». На его счету девять голов и семь результативных передач в 56 матчах. Российского футболиста портал Transfermarkt.com оценивает в €10 млн.