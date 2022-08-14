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На Украине примут закон о легализации оружия для населения

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Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей
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Верховная рада Украины рассматривает принятие закона о легализации оружия для населения. Об этом заявил министр внутренних дел страны Денис Монастырский в ходе телефонного разговора с «РБК-Украина» в субботу, 13 августа.

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«Но мы против свободного ношения оружия в общественных местах, потому что мы видим риски для общественной безопасности, которые превышают выгоды, которые может иметь такая норма. Сейчас мы работаем с парламентариями. Я думаю, что в ближайшее время будет принят соответствующий закон, первое чтение уже было принято, сейчас готовится закон ко второму чтению. Я думаю, что в течение ближайшего времени он будет вынесен на рассмотрение парламента», — сказал он.

Как сообщается, в украинском МВД придерживаются позиции, что хранение оружия в жилых домах позволит повысить уровень безопасности. Соответствующий законопроект рада приняла в первом чтении 23 февраля, отмечается в публикации.

26 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что на Украине гражданским выдают автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы. О намерении выдать оружие всем желающим для защиты суверенитета Украины в контексте проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса 24 февраля объявил президент государства Владимир Зеленский.

В этот же день представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла Киев от бойни. Она заявила, что раздача властями Украины оружия населению — это «просто конец».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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