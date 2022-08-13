Боевики «Правого сектора» дислоцировались в здании школы под Харьковом

В поселке Гуты Харьковской области в школе находятся боевики запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Об этом 13 августа заявили в Минобороны РФ.

«В Гутах Харьковской области в здании школы дислоцируются боевики националистического батальона «Правый сектор», подходы образовательному учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено», — говорится в сообщении.

Кроме того, там добавили, что в поселке Ясная Поляна Донецкой Народной Республики в общежитии экономико-машиностроительного лицея №65 украинские националисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов. При этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Ранее, 4 августа, правозащитники Amnesty International сообщили, что украинские военные размещают военную технику и вооружения в школах и больницах. Отмечалось, что украинские военнослужащие наносили удары из жилых построек, размещали вооружения на территории объектов гражданской инфраструктуры в 19 населенных пунктах. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) умышленно не эвакуировали мирных жителей.

О размещении ВСУ в учебных заведениях, медицинских учреждениях и жилой застройке до этого сообщали в Минобороны РФ неоднократно.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».