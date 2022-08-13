Альпинист погиб в горах Эльбруса
В горах Эльбруса в субботу, 13 августа, погиб альпинист. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.
Инцидент произошел на перевале ВЦСПС в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Изначально зарегистрированная группа альпинистов, состоящая из пяти человек, уведомила спасательную службу о травме одного из них. Как уточняется, к тому моменту альпинисты поднялись на высоту 3800 м.
К прибытию на место происшествия спасателей пострадавший уже умер.
«Спасатели нашли альпиниста без признаков жизни. В данный момент осуществляется эвакуация тела. Личность альпиниста пока не установлена», — приводит ТАСС сообщение регионального ведомства.
11 августа двое мужчин упали со склона перевала Актопрак в Эльбрусском районе. Спасатели эвакуировали пострадавших, получивших множественные травмы.