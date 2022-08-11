Двое мужчин упали со склона перевала в Эльбрусском районе

Двое мужчин рухнули со склона перевала «Актопрак» в Эльбрусском районе. Об этом 11 августа сообщил официальный Telegram-канал управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, от очевидцев поступила информация о том, что мужчина сорвался со склона на перевале «Актопрак», после чего стартовала поисковая экспедиция. После завершения поисковых работ выяснилось, что сорвавшихся было двое.

«По прибытии было установлено что двое мужчин один 1972 г.р. из г. Москва и второй 1959 г.р. из г. Челябинск сорвались со склона и получили множественные травмы. Спасатели эвакуировали пострадавших и передали сотрудникам скорой помощи», — говорится в сообщении.

Ранее, 4 августа, сотрудники МЧС России спасли туристку, провалившуюся в трещину на склоне горы Эльбрус. Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели «Курорта Эльбрус» извлекли девушку из трещины, она не пострадала.