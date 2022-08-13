Премьер-министр Онтарио проглотил пчелу во время пресс-конференции

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд проглотил пчелу во время пресс-конференции в городе Дандолке. Трансляцию мероприятия 13 августа вела телевизионная сеть Global New.

Форд посетил город для обсуждения вопросов, касающихся экономического развития, создания рабочих мест и состояния здравоохранения в Онтарио. Сначала пчела жужжала над головой премьер-министра, а затем залетела к нему в рот.

«Я только что проглотил пчелу!» — воскликнул Форд, закашлявшись и уточнив, что пчела всё еще жужжит.

После политик попил воды и продолжил отвечать на вопросы журналистов, пишет телеканал «360».

В 2017 году тогдашний президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис случайно проглотил осу во время интервью. Глава государства отвечал на вопросы журналистов на открытии бетонного завода, когда к нему подлетела и забралась в рот оса. Политик не растерялся, проглотил насекомое, запив водой. Солис даже пошутил, что съел чистый белок.