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Минпромторг РФ предложил заменить второго пилота в самолетах на виртуального

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Минпромторг РФ предлагает заменить второго пилота в самолетах на виртуального. Об этом 13 августа сообщает Telegram-канал «Авиадиспетчер» со ссылкой на данные тендера, опубликованного на портале госзакупок.

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Отмечается, что начальная цена тендера составляет 2,9 млрд рублей. Интеллектуального виртуального второго пилота планируется создать к 2024 году.

При этом в министерстве полагают, что переход к одному пилоту станет возможным к 2030-м годам. Это позволит снизить стоимость эксплуатации бортов, пишет «Газета.Ru».

В марте школьницы из города Верхняя Салда Свердловской области разработали виртуальный тренажер для кузнецов. Проект был представлен на Всероссийской научно-практической конференции «Старт в инновации».

Ученицы создали прототип приложения, которое знакомит с одним из процессов кузнечного дела. Для этого была смоделирована виртуальная мастерская. Школьницам удалось это сделать после встречи с представителями профессии и изучения рынка и кузнечного дела.

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