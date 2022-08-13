МИД России: посольство держит на контроле ситуацию с задержанием журналистов в Эстонии

Посольство России в Таллине держит на контроле ситуацию с задержанием журналистов «Известий» — Ксении Солдатовой и Дмитрия Тимофеева. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на запрос «Известий».

«Посольство России в Эстонии держит на контроле данную ситуацию. Предпринимаются все необходимые действия для оказания необходимого содействия российским журналистам. К месту их нахождения направлен консульский сотрудник», — заявила пресс-секретарь политического ведомства.

О задержании Ксении Солдатовой и Дмитрия Тимофеева во время их поездки из Нарвы в Таллин на поезде стало известно ранее в этот же день, 12 августа. Сотрудники «Известий» находились в Эстонии в качестве туристов.

Когда к задержанным приехали специалисты миграционных служб, они изъяли телефоны у журналистов, не объяснив причин. Информации о характере обвинений Солдатовой и Тимофеева не поступало.