Еще 12 современных детских площадок установили на Сахалине

В Сахалинской области смонтировали еще 12 новых современных детских площадок. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По одной площадке установили в Охе и Смирных, 10 игровых зон появились в Александровске-Сахалинском. Работы прошли в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как уточняет ИА SakhalinMedia, всего в 2022 году планируется установить 36 детских площадок. Из них 23 по проекту формирования городской среды и 13 — по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке».

В начале августа сообщалось, что в Южно-Сахалинске обследуют детские игровые комплексы, которые были установлены во дворах больше пяти лет назад. По результатам ревизии власти сформируют перечень территорий, которые в первую очередь нуждаются в обновлении.