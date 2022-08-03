Инвентаризацию детских площадок проведут в Южно-Сахалинске

Специалисты обследуют детские игровые комплексы, которые были установлены во дворах Южно-Сахалинска больше пяти лет назад. По результатам ревизии власти сформируют перечень территорий, которые в первую очередь нуждаются в обновлении.

Мониторинг ведется в рамках ремонта дворовых территорий. В администрации уточнили, что следить за состоянием детских площадок обязаны собственники. В большинстве случаев в таком качестве выступают управляющие компании, так как детские площадки относятся к общедомовому имуществу жильцов, уточняет ИА SakhalinMedia. На многих комплексах приходит в негодность игровое оборудование, отсутствует твердое или резиновое покрытие.

«Производя текущий или капитальный ремонт дворовых территорий, мы стараемся привести в порядок и игровую зону для детей, но это не всегда получается сделать комплексно, особенно если речь идет об устаревших площадках без покрытия, которые требуют замены и восстановления игровых конструкций. Есть ряд таких площадок, где недостаточно подкрасить и заменить игровой элемент, необходима полная замена», — отметил первый вице-мэр Южно-Сахалинска Андрей Ковальчик.

При наличии финансирования устаревшие площадки будут обновлены в 2023 году.