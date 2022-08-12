Пожилой мужчина пострадал при съезде авто в кювет в Псковской области

В Гдовском районе Псковской области в результате ДТП пострадал пожилой мужчина. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла днем 12 августа на 120-м км автодороги Псков – Гдов – Сланцы. По предварительным данным, недалеко от деревни Хохлово 71-летний водитель Daewoo не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП автомобилист получил различные травмы. Его доставили в Гдовскую районную больницу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

11 августа на 60-м км автодороги Тверь – Бежецк столкнулись автомобили Renault и Toyota. Первый не предоставил преимущество второму при повороте налево. Травмы в аварии получил водитель Renault.