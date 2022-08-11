Один человек пострадал в ДТП в Тверской области

Один человек получил травмы в результате аварии, которая произошла в Рамешковском районе Тверской области. Об этом в четверг, 11 августа, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел ранее в этот день на 60-м км автодороги Тверь – Бежецк. Столкнулись два автомобиля — Renault и Toyota. Первый не предоставил преимущество второму при повороте налево.

Травмы в аварии получил водитель Renault. Признаков опьянения у частников ДТП нет.

В августе 2021 года крупная авария с участием машины скорой помощи произошла в Москве. Машина скорой помощи проследовала через перекресток на красный сигнал светофора, столкнулась с мотоциклом Harley-Davidson. После этого «скорая» вылетела на встречную полосу, где задела еще четыре автомобиля. Пострадали три человека.