Реклама
Прямой эфир
Мир
В восьми районах Великобритании объявлена засуха
Мир
В США пригрозили санкциями в случае вступления освобожденных регионов в состав РФ
Мир
На Украине начали строить завод по производству турецких БПЛА Bayraktar
Мир
Мэр Горловки заявил об отсутствии химугрозы после обстрела ВСУ завода «Стирол»
Экономика
Путин поручил сократить число незарегистрированных в ЕГРН зданий
Интернет
Роскомнадзор составил второй протокол в отношении Twitch за неудаление фейков
Мир
Зеленский предложил раде продлить военное положение на Украине
Мир
Финляндия и Эстония запланировали создать совместную систему ПРО
Политика
ЕГЭ станет обязательным на освобожденных территориях Украины через пять лет
Мир
Школы в Запорожье и Херсоне смогут выбирать формат изучения украинского языка
Мир
Китай поблагодарил Россию за поддержку в тайваньском вопросе
Мир
В Польше потребовали ввести режим стихийного бедствия из-за мора рыбы в Одре

В Брянской области нашли снаряд времен ВОВ

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянском районе Брянской области нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.

Предмет был найден в лесу возле населенного пункта Мирный. На место выехали сотрудники Брянского пожарно-спасательного центра. Они установили, что перед ними 25-килограммовая авиационная бомба времен Великой Отечественной войны.

Специалисты изъяли и обезвредили взрывоопасный предмет.

В начале июня саперы в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времен ВОВ. Обнаружили боеприпас в частном секторе в считаных метрах до ближайших жилых домов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022