В Брянской области нашли снаряд времен ВОВ

В Брянском районе Брянской области нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.

Предмет был найден в лесу возле населенного пункта Мирный. На место выехали сотрудники Брянского пожарно-спасательного центра. Они установили, что перед ними 25-килограммовая авиационная бомба времен Великой Отечественной войны.

Специалисты изъяли и обезвредили взрывоопасный предмет.

В начале июня саперы в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времен ВОВ. Обнаружили боеприпас в частном секторе в считаных метрах до ближайших жилых домов.