В Севастополе обезвредили немецкую бомбу времен ВОВ весом 250 кг

Саперы в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом во вторник, 7 июня, сообщил телеканал «Звезда».

Обнаружили боеприпас в частном секторе в считанных метрах до ближайших жилых домов. Район оперативно оцепили, чтобы специалисты могли обследовать снаряд. Его состояние и тип взрывателя позволяли обеспечить безопасную транспортировку. Перед погрузкой из зоны операции временно эвакуировали 46 человек, включая 24 детей.

Масса снаряда составила 250 кг. Его вывезли на специальный полигон и там подорвали.

2 июня сотрудники Мособлпожспаса обезвредили 105-миллиметровый артиллерийский снаряд с взрывателем времен ВОВ, который был найден в городском округе Лотошино. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», снаряд был найден в поле в районе деревни Мармыли. В специальном контейнере снаряд перевезли на полигон, где он был обезврежен с соблюдением техники безопасности.

Днем ранее в Тверской области нашли и обезвредила авиабомбу «ФАБ-50» времен Великой Отечественной войны в деревне Неготино Калининского района. В годы войны там шли ожесточенные бои, поэтому даже сейчас в Тверской области встречаются взрывоопасные предметы.