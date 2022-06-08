Реклама
Прямой эфир
Мир
В Херсонской области будут давать паспорта РФ жителям со всей Украины
Мир
США и Канада заявили об усилении экспортного контроля в отношении РФ
Мир
Экономист предрек ущерб миру из-за санкций против России
Мир
Украина выразила желание приобрести систему ПВО «Железный купол»
Мир
Посольство РФ назвало безответственным передачу США Киеву артиллерии
Мир
США снизят зависимость от урана из РФ с помощью собственного производства
Общество
В Севастополе обезвредили немецкую бомбу времен ВОВ весом 250 кг
Мир
Япония продолжит консультации с РФ по соглашению о морском промысле
Общество
В России создали биобанк зараженных раковыми опухолями тканей
Мир
В «Ростехе» заявили о применении дронов «КУБ» и «Ланцет» в спецоперации
Мир
Премьер-министр Болгарии исключил поставку оружия Киеву

В Севастополе обезвредили немецкую бомбу времен ВОВ весом 250 кг

0
Фото: ТРК "Звезда"
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Саперы в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом во вторник, 7 июня, сообщил телеканал «Звезда».

Обнаружили боеприпас в частном секторе в считанных метрах до ближайших жилых домов. Район оперативно оцепили, чтобы специалисты могли обследовать снаряд. Его состояние и тип взрывателя позволяли обеспечить безопасную транспортировку. Перед погрузкой из зоны операции временно эвакуировали 46 человек, включая 24 детей.

Масса снаряда составила 250 кг. Его вывезли на специальный полигон и там подорвали.

2 июня сотрудники Мособлпожспаса обезвредили 105-миллиметровый артиллерийский снаряд с взрывателем времен ВОВ, который был найден в городском округе Лотошино. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», снаряд был найден в поле в районе деревни Мармыли. В специальном контейнере снаряд перевезли на полигон, где он был обезврежен с соблюдением техники безопасности.

Днем ранее в Тверской области нашли и обезвредила авиабомбу «ФАБ-50» времен Великой Отечественной войны в деревне Неготино Калининского района. В годы войны там шли ожесточенные бои, поэтому даже сейчас в Тверской области встречаются взрывоопасные предметы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022