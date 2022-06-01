В Тверской области нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Группа взрывных работ аварийно-спасательной службы Тверской области нашла и обезвредила авиабомбу «ФАБ-50» времен Великой Отечественной войны в деревне Неготино Калининского района. Об этом в среду, 1 июня, сообщили «Тверские ведомости».

В материале отмечается, что в годы войны на территории региона шли ожесточенные бои, поэтому даже сейчас в Тверской области встречаются взрывоопасные предметы.

25 мая сообщалось, что жители Липецкой области обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Все они были уничтожены спасателями.

Схрон с боеприпасами был найден недалеко от села Спасского в Воловском районе. Местные жители нашли ручные гранаты РПГ-40, РГД-33 и РГ-Ф1, а также 30 патронов к пулемету Дегтярева.