Самокатчик попал под машину в Рязани

Авария с участием самоката произошла в Рязани. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает 62INFO.ru со ссылкой на публикации очевидцев в социальных сетях.

Инцидент произошел на улице Ленина. Самокат ехал по дороге и попытался уйти левее. В том же ряду двигался автомобиль, который задел его. Молодой человек упал, но вскоре поднялся. Получил ли он травмы — не уточняется.

«Сбил самокатчика и скрылся с места ДТП», — написал очевидец.

5 июля в Якутске на пешеходном переходе 13-летний велосипедист получил смертельные травмы в результате наезда автоцистерны. Водитель машины «НЕФАЗ» на регулируемом перекрестке выполнял поворот направо. От полученных травм подросток скончался на месте.