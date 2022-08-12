Реклама
Прямой эфир
Мир
В восьми районах Великобритании объявлена засуха
Мир
В США пригрозили санкциями в случае вступления освобожденных регионов в состав РФ
Мир
На Украине начали строить завод по производству турецких БПЛА Bayraktar
Мир
Мэр Горловки заявил об отсутствии химугрозы после обстрела ВСУ завода «Стирол»
Экономика
Путин поручил сократить число незарегистрированных в ЕГРН зданий
Интернет
Роскомнадзор составил второй протокол в отношении Twitch за неудаление фейков
Мир
Зеленский предложил раде продлить военное положение на Украине
Мир
Финляндия и Эстония запланировали создать совместную систему ПРО
Политика
ЕГЭ станет обязательным на освобожденных территориях Украины через пять лет
Мир
Школы в Запорожье и Херсоне смогут выбирать формат изучения украинского языка
Мир
Китай поблагодарил Россию за поддержку в тайваньском вопросе
Мир
В Польше потребовали ввести режим стихийного бедствия из-за мора рыбы в Одре

Центробанк представил три сценария развития экономики России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банк России 12 августа опубликовал доклад «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023–2025 годы», в котором перечислил три варианта развития экономики в ближайшие три года.

В документе представлены базовый, адаптационный и кризисный сценарии развития экономики страны.

Цены груз: Минэк спрогнозировал инфляцию ниже 14% по итогам 2022-го
Что будет способствовать ее дальнейшему замедлению и какие есть риски

Согласно базовому сценарию, экономика будет подстраиваться под реалии оставшийся 2022 год и большую часть 2023-го. Средние значения ключевой ставки в 2023-м прогнозируются на уровне 6,5–8,5%, в 2024-м – 6–7%, а к 2025 году — 5–6%. ВВП в 2022 и 2023 годах будет отрицательным, а в 2024 году достигнет 1,5–2,5%.

Инфляция же, по заключению экспертов, будет постепенно снижаться с 12–15% в 2022 году до 4% в 2024 и 2025 годах.

Следующий представленный сценарий — ускоренной адаптации — предполагает более быстрый вариант укрепления экономики России в схожих условиях, что и предыдущий вариант, за счет улучшения динамики импорта. Аналитики считают, что при этом варианте годовая инфляция будет оставаться на уровне 4% в 2024–2025 годах при ключевой ставке 5–6% годовых.

Третий подготовленный Центробанком сценарий — «глобальный кризис», который подразумевает усиление фрагментации мирового рынка и включает ряд рисков. В качестве основных из них аналитики Банка России указали высокую инфляцию в мире, рецессию и дополнительные санкции против РФ.

«Сочетание этих событий может усилить дисбалансы в мировой экономике и привести к новому глобальному финансовому и экономическому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007–2008 годов», — говорится в докладе регулятора.

Если события будут развиваться по кризисному сценарию, то инфляция в 2023 году вырастет еще на 13–16%, а ВВП будет сокращаться до 2025 года. Значение ключевой ставки также будет расти.

Ранее 12 августа в Центробанке дали прогноз по динамике ВВП России. Так, зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил, что в первом полугодии 2023 года экономика России пройдет нижнюю точку снижения валового внутреннего продукта.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022