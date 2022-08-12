Центробанк представил три сценария развития экономики России

Банк России 12 августа опубликовал доклад «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023–2025 годы», в котором перечислил три варианта развития экономики в ближайшие три года.

В документе представлены базовый, адаптационный и кризисный сценарии развития экономики страны.

Согласно базовому сценарию, экономика будет подстраиваться под реалии оставшийся 2022 год и большую часть 2023-го. Средние значения ключевой ставки в 2023-м прогнозируются на уровне 6,5–8,5%, в 2024-м – 6–7%, а к 2025 году — 5–6%. ВВП в 2022 и 2023 годах будет отрицательным, а в 2024 году достигнет 1,5–2,5%.

Инфляция же, по заключению экспертов, будет постепенно снижаться с 12–15% в 2022 году до 4% в 2024 и 2025 годах.

Следующий представленный сценарий — ускоренной адаптации — предполагает более быстрый вариант укрепления экономики России в схожих условиях, что и предыдущий вариант, за счет улучшения динамики импорта. Аналитики считают, что при этом варианте годовая инфляция будет оставаться на уровне 4% в 2024–2025 годах при ключевой ставке 5–6% годовых.

Третий подготовленный Центробанком сценарий — «глобальный кризис», который подразумевает усиление фрагментации мирового рынка и включает ряд рисков. В качестве основных из них аналитики Банка России указали высокую инфляцию в мире, рецессию и дополнительные санкции против РФ.

«Сочетание этих событий может усилить дисбалансы в мировой экономике и привести к новому глобальному финансовому и экономическому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007–2008 годов», — говорится в докладе регулятора.

Если события будут развиваться по кризисному сценарию, то инфляция в 2023 году вырастет еще на 13–16%, а ВВП будет сокращаться до 2025 года. Значение ключевой ставки также будет расти.

Ранее 12 августа в Центробанке дали прогноз по динамике ВВП России. Так, зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил, что в первом полугодии 2023 года экономика России пройдет нижнюю точку снижения валового внутреннего продукта.