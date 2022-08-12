В Астраханской области задержали браконьеров

Браконьеров, которые ловили осетровых при помощи запрещенных орудий, задержали правоохранители в Черноярском районе Астраханской области. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает «Астрахань-24».

Местные жители перед задержанием проверяли рыболовные снасти. Кроме того, по месту жительства был найден брикет замороженного частика весом более 16 кг. По словам одного из подозреваемых, он приобрел рыбу для личного пользования. Будет проведена экспертиза, которая покажет, законно ли ее добыли.

Мужчины сознались, что установили на Волге самоловные снасти, что запрещено законом. Лодку и руль-мотор у них изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Нарушителям грозит штраф до1 млн рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

12 мая на Камчатке вынесли обвинительный приговор в отношении двух местных жителей, обвиняемых в браконьерстве. Мужчины признаны виновными, каждому назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком два года и три месяца. Также удовлетворен гражданский иск прокуратуры в интересах Российской Федерации о возмещении ущерба в размере 2,5 млн рублей.