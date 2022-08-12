Мужчина утонул на территории речного порта в Ханты-Мансийске

Мужчина утонул во время купания на территории речного порта в Ханты-Мансийске. Спасатели продолжают поиски тела погибшего.

Инцидент произошел рядом с причальной стенкой. По данным МЧС, мужчина 1980 года решил искупаться, разделся и с разбега прыгнул в воду. Предполагается, что потерпевшего затянуло течением под стоящий рядом понтон, пишет Muksun.fm.

Сотрудники ГИМС напоминают, что территория речного порта является местом движения судов и не предназначена для купания.

10 августа в Новосибирской области трое братьев начали тонуть, пытаясь перебраться с берега реки Обь на остров в районе поселка Красный Яр. Мальчики провалились в подводную яму. Им на помощь бросился 12-летний знакомый. Подростку удалось вытащить из воды двух младших братьев, старший ребенок погиб.