Подросток спас двоих тонущих детей в Новосибирской области

В Новосибирской области 12-летний мальчик смог спасти двух друзей, которые начали тонуть в реке Обь. Еще один ребенок погиб.

Инцидент произошел 10 августа в поселке Красный Яр. Трое братьев решили перебраться с берега на остров по мелководью в районе дачных домов. По пути мальчики провалились в яму и начали тонуть. В этот момент рядом находился 12-летний знакомый пострадавших. Он смог вытащить из воды двух младших братьев. Старший ребенок погиб, пишет VN.ru.

Поиски погибшего мальчика начались в тот же день. Лишь 11 августа спасателям удалось найти подростка без признаков жизни и вытащить тело из воды.

С начала летнего сезона в водоемах Новосибирской области утонули 28 человек, в том числе девять детей. Спасатели отмечают, что зачастую причиной происшествия становится нахождение несовершеннолетних у водоемов без присмотра взрослых.