Жителей Ставропольского края предупредили об аномальной жаре

Синоптики предупреждают о жаре до +38 градусов в Ставропольском крае. Аномальная жара ожидается в течение выходных.

Сегодня, 12 августа, воздух в регионе прогревается до +36 градусов. До конца суток на Ставрополье вероятны ливни с грозами и градом, ветер усилится до 22 м/с. Об этом пишет NewsTracker.

Осадки продолжатся ночью 13 августа и закончатся в утреннее время. До конца суток в регионе ожидается облачность, однако температура воздуха достигнет +38 градусов.

14 августа ожидается солнечная погода с сохранением высокой температуры. Осадки не прогнозируются, но синоптики ожидают сильный ветер.

Ранее синоптики предупредили об усилении ветра жителей Томской области. Порывы будут достигать 27 м/с. При этом в регионе ожидаются дожди с грозами.