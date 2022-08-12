Жителей Томской области предупредили об усилении ветра

Синоптики прогнозируют шквалистый ветер и грозы в Томской области в выходные. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности при нахождении на улице.

Согласно прогнозам, 13 и 14 августа скорость ветра составит до 20 м/с, возможны порывы до 27 м/с. Об этом сообщает РИА «Томск». В Томске пройдут дожди с грозами, уточняют в мэрии.

Томичам рекомендовано не находиться вблизи деревьев, линий электропередач и обходить стороной слабо закрепленные конструкции.

Ранее синоптики спрогнозировали неустойчивые погодные условия в Хабаровском крае. С 12 по 14 августа в регионе ожидаются дожди и ливни.