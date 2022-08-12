Медицинские учреждения Удмуртии получили 62 новых автомобиля

Представители медицинских учреждений в Удмуртии получили ключи от 62 новых санитарных автомобилей. Машины отправились в районы республики.

Транспортные средства были закуплены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Автомобили поступят в распоряжение больниц, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщает Udm-info.ru.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, республика на 100% закрыла потребность в санитарном автотранспорте. Заменить старые «буханки» новыми машинами удалось за два года. В регион поступило 228 автомобилей. Обновленный транспорт будет доставлять пациентов на прием, перевозить лекарства и биоматериалы, а также развозить врачей по вызовам.

В начале августа больницы Хабаровского края получили 13 автомобилей повышенной проходимости «Лада Нива». На закупку из федерального бюджета направлено свыше 26 млн рублей.