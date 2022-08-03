Больницы получили 13 машин повышенной проходимости в Хабаровском крае

Районные больницы Хабаровского края получили 13 автомобилей повышенной проходимости. Закупка проводится по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Машины «Лада Нива» предназначены для комфортной транспортировки пациентов, организации выезда медицинских работников на выезды, а также для перевозки биоматериалов и доставки лекарственных препаратов жителям отдаленных населенных пунктов. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Ключи от автомобилей губернатор Михаил Дегтярев в торжественной обстановке передал главам Амурской, Вяземской, Ванинской, Советско-Гаванской, Охотской, Князе-Волконской, Троицкой центральных районных больниц, а также больницы имени Лазо. Всего в рамках региональной программы было закуплено 26 автомобилей, оставшиеся 13 единиц техники распределят по семи районным больницам.

На закупку машин из федерального бюджета направлено свыше 26 млн рублей.