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В России подешевели пять из 20 наиболее популярных автомобилей

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Фото: Global Look Press/Rene Fluger
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В России в июле 2022 года подешевела четверть из 20 наиболее популярных автомобилей по сравнению с июлем 2021 года. Об этом ТАСС сообщил 12 августа, ссылаясь на исследование, проведенное «Открытие Авто» и Национальным агентством промышленной информации.

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В июле было продано 32 тыс. машин в основном российских и китайских марок

«Пять из 20 наиболее популярных моделей автомобилей стали доступнее. Еще 14 машин сохранили ценники июня», — сообщили специалисты «Открытие Авто».

Лидером рейтинга по снижению цены стал китайский Haval Jolion. Автомобиль стоит в среднем 2,25 млн рублей, что на 6% ниже, чем в июне текущего года.

На втором месте — Skoda Rapid. Средняя цена машины составила 1,2 млн рублей в июле текущего года, что на 4% ниже, чем в июне. В качестве одной из причин падения стоимости специалисты считают тот факт, что у российских дилеров эта модель заканчивается.

В цене потерял еще один представитель фирмы Haval — внедорожник F7. Машина стала доступнее на 80 тыс. рублей, или на 3%.

Пятерку подешевевших авто замыкают российские модели Lada Niva Legend (снижение на 1,46%, до почти 950 тыс. рублей) и Lada Granta (подешевела на 0,45%, до 869 тыс. рублей). Снижение цен на российские модели стали возможным благодаря комплектации Classic, в которой отсутствует ряд опций.

По мнению экспертов, в двадцатку наиболее популярных автомобилей на российском рынке вошли марки Kia, Hyundai, Renault, Geely, Cherry. Их стоимость в июле 2022 года не изменилась.

10 августа в России дилеров китайских автобрендов оказалось в 1,5 раза больше, чем продавцов автомобилей российских марок. В середине июля 2022 года в РФ насчитывалось 812 дилерских центров по продаже и обслуживанию китайских марок. Общее число автодилеров, предлагающих машины российских брендов, всего 541.

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