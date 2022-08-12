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Московский Губернский и театр «У Никитских ворот» открыли юбилейные сезоны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сборы трупп провели юбиляры предстоящего театрального сезона. Московский Губернский театр вступает в десятый сезон, Театр «У Никитских ворот» — в сороковой. «Известия» убедились в творческих амбициях этих коллективов в пятницу, 12 августа.

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В своем юбилейном сезоне Московский губернский театр сыграет пять премьер, в том числе пьесу «Женитьба. Почти по Гоголю» Андрея Ларионова, написанную по заказу театра для актеров старшего поколения, и отправится в юбилейный гастрольный тур.

По словам худрука Сергея Безрукова, пока он находится под санкциями, театр не поедет ни в Италию, ни во Францию, но зато губернцев готовы принять Нижний Новгород, Иваново, Рязань, Владимир, Курск, Смоленск, Липецк, Воронеж, Калуг, Киров, Орел, Челябинск и Брянск. Безруков также сообщил, что во время отпуска прокатился по Сибири и Кавказу, и там тоже с нетерпением ждут Московский губернский театр.

В театре «У Никитских ворот» запланировано восемь премьер, среди них «Дон Кихот» по пьесе Михаила Булгакова, который поставит худрук Марк Розовский.

«Театр переживает подъем: если раньше мы работали с гантелями, то теперь занимаемся подъемом штанг. Можно говорить о том, что мы переживаем момент зрелости. На кого мы ориентируемся? На Станиславского, Михаила Чехова, Мейерхольда, Питера Брука… Словом, многополярный театр. Живой академизм — наша школа», — признался Розовский «Известиям».

Он пообещал, что после Нового года все силы будут брошены на подготовку «Дон-Кихота», только в этом случае удастся поспеть с премьерой к 27 марта, дню основания театра. Но — предостерег Розовский — «датский» подход не может быть обращен против качества: главное, чтобы было высококлассно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в 10:00 в пятницу, 12 августа:

«Юбиляры на марше: чем удивят Безруков и Розовский»

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