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В России возобновились официальные поставки смартфонов

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Joan Cros
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На российских прилавках появились смартфоны французского бренда Wiko, принадлежащего китайскому производителю Tinno Mobile Technology. Торговать ими уже начал объединенный ритейлер «М. Видео — Эльдорадо», а до конца августа устройства появятся и в «Мегафоне». Об этом «Известиям» рассказали в торговых сетях в пятницу, 12 августа.

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Это первый официальный выход нового бренда смартфонов на российский рынок с февраля, сказала представитель «М. Видео — Эльдорадо» Валерия Андреева. Это подтвердил сотрудник компании-партнера нескольких производителей электроники.

Бренд Wiko был основан в Марселе в 2011 году, а в 2017 году его приобрела китайская Tinno Mobile Technology, сказано на сайте производителя. Устройства марки продаются более чем в 35 странах Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии.

Выход на российский рынок Wiko иллюстрирует процесс постепенного замещения продукции ведущих мировых брендов, отказавшихся поставлять смартфоны в РФ, товарами китайских производителей, считают опрошенные «Известиями» эксперты и участники рынка.

По данным «М.Видео–Эльдорадо», доля брендов из КНР на российском рынке во II квартале составила 65%, при этом в июне она достигла 70%. В начале года этот показатель не превышал 50%, рассказывал «Известиям» ранее сотрудник одного из ритейлеров.

По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, вслед за Wiko в Россию могут потянуться и другие локальные бренды, например, из Индии или стран Латинской Америки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Французский связной: в РФ появился новый бренд смартфонов Wiko»

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