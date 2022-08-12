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В Германии 34 человека пострадали при аварии на американских горках

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Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Puchner
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В парке развлечений «Леголенд» в Гюнцбурге на юге Германии 34 человека пострадали при столкновении двух поездов на американских горках. Об этом сообщает телеканал CNBC 11 августа.

Инцидент произошел из-за того, что один поезд резко затормозил, а другой врезался в него, передает телеканал. Как говорится в публикации, пострадавшие получили ранения разной степени, но двое — тяжелые.

Авария случилась на аттракционе Fire Dragon, к месту инцидента прибыли три вертолета и вызваны пожарно-спасательные службы. Причины произошедшего пока не установлены.

14 июля в парке развлечений в городе Орхус в Дании американские горки сошли с рельсов. В результате инцидента погибла 14-летняя девочка, пострадали два человека, в том числе 13-летний мальчик

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