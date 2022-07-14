В Дании ребенок погиб в результате поломки американских горок в парке

В парке развлечений в городе Орхус в Дании американские горки сошли с рельсов. В результате инцидента погибла 14-летняя девочка, пострадали два человека, в том числе 13-летний мальчик, сообщает 14 июля The Local

Авария произошла около 12:50 по местному времени на аттракционе под названием «Кобра». Уточняется, что последние два сиденья оторвались от остальной части во время поездки.

Причина аварии устанавливается.

Ранее, 16 мая, очевидцы опубликовали видеозапись падения карусели в парке отдыха в городе Нефтекамск в Башкирии. Несколько детей получили тяжелые травмы из-за того, что одна из каруселей не была закреплена, вследствие чего сорвалась во время движения.