Появились кадры падения карусели с детьми в Нефтекамске

Очевидцы опубликовали видео падения карусели в парке отдыха в башкирском Нефтекамске, в результате которого несколько детей получили тяжелые травмы. Одна из каруселей, которая, как уже установило следствие, не была закреплена, сорвалась во время движения и начала буквально вспахивать землю.

На кадрах видно, как карусель с детьми на полной скорости скрывается с места и, теряя баланс, врезается в землю. Еще несколько минут потерявший управление аттракцион продолжал вспахивать почву. Пока карусель не отключили от питания, она продолжала вращаться, зажав ноги двух 12-летних девочек между сиденьями и землей. На помощь к ним сразу же бросились очевидцы происшествия и работники парка. Они вызвали пострадавшим «скорую».

По словам отца одной из школьниц, после звонка дочери он тут же прибыл в парк. Мужчину поразил тот факт, что аттракцион весом больше полутонны не был даже закреплен. Его просто поставили на землю, включили в розетку и начали собирать деньги с посетителей.

«Я все дела бросил, приехал сюда. У детей переломы ступней. Они сейчас в больнице. Сегодня наложили гипс. В общем, картина ужасная. Карусели сошли со своего места. Тяжело назвать его местом, конечно», — рассказал он.

Контроллер, которая должна была отвечать за безопасность, объясниться с родителями отказалась. Женщина сослалась на то, что до инцидента проработала здесь всего два дня, а администрация парка и вовсе обвинила в случившемся родителей, заявив, что такие большие дети не должны были садиться в карусель. При этом на вывеске было указано, что аттракцион предназначен для детей старше пяти лет, а также для взрослых. Ограничение — вес более 100 кг.

«После установки аттракцион был принят Ростехнадзором. Вся документация имеется у собственника аттракциона. В настоящее время аттракцион не функционирует. Вопрос находится на контроле администрации», — прокомментировала ситуацию «Известиям» начальник информационно-аналитического отдела парка Элина Бадретдинова.

Инцидент произошел днем 8 мая. По данным пресс-службы следкома Башкортостана, были проведены экспертизы по оценке вреда здоровью детей, а также карусели — на соответствие требованиям ГОСТ. По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК).

Дело находится на контроле в региональной прокуратуре. Как сообщил заместитель прокурора Нефтекамска Ришат Насибуллин, действиям владельцев аттракциона будет дана оценка по подготовке карусели к эксплуатации в летний период. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Тем временем, по словам местных жителей, в парке продолжают находиться неисправные аттракционы. Их отключили от питания, но не спешат демонтировать. Горожане уверены, что даже в выключенном виде они могут представлять опасность для отдыхающих в парке детей и подростков.